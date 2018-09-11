Aydın Büyükşehirden koşuculara davet

Aydın Büyükşehir Belediyesi her yaştan koşucuyu sonbaharda Kuşadası'na bekliyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan RunAydın Koşu Yarışı 21 Ekim'de düzenlenecek.

Çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği aynı hafta sonunda katılımcıları ve sporcuları spor ve eğlence dolu bir hafta sonu bekliyor olacak.

Kuşadası'nın deniz manzaralı eşsiz parkurunda gerçekleştirilecek yarışma 10 km ve 5 km olmak üzere iki etapta gerçekleştirilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yarışma El Heykeli'nden başlayıp Kadınlar Plajı istikametinde devam edecek ve tekrar El Heykeli'nde son bulacak.

10 km ve 5 km kategorilerinde genel sıralamada dereceye giren kadın ve erkek sporculara çeşitli para ödülleri verilecek. 10 km kategorisinde birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ödül verilecek. 5 km kategorisinde ise birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü dağıtılacak.

Diğer taraftan aynı hafta sonu boyunca İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda kurulacak olan etkinlik alanında her yaştan katılımcıya hitap edecek çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Tüm koşucuları sonbaharda Kuşadası'na beklediklerini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Yeşille mavinin kucaklaştığı turizm merkezimiz olan Kuşadası'nda ilkini düzenleyeceğimiz koşuda koşucuları eşsiz bir parkur bekliyor. Vatandaşlarımızı spor yapmaya, koşmaya davet ediyorum" diye konuştu.