Aydın Büyükşehirden örnek keçicilik projesi

Hayvan ithalinin arttığı ve ithal hayvanlarda yaşanan sorunların yoğunlaştığı şu günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'da hayvancılığı geliştirmek için gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir belediyesi en özel ve verimli keçi ırklarından olan Honamlı keçilerinin Aydın'da sayılarının arttırılması için çalışma başlattı. Yetiştirilen keçiler dar gelirli ailelere ücretsiz verilerek Türkiye'ye örnek olacak bir proje daha Aydın'da hayata geçirilmiş olacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden temin edilen et, süt ve kıl verimi oldukça yüksek olan Honamlı keçilerinin vücut ağırlıkları şu anda ortalama olarak erkeklerde 140 kilogram, dişilerde ise 50 kilogram ölçülüyor.

Koçarlı'daki sakız koyunu çiftliğine yerleştirilen ve ilk yıl verim özellikleri takip edilecek olan Honamlı keçilerinin üretimlerinin yapılarak gelecek yıl itibariyle dar gelirli üreticilere dağıtılması planlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'ı hayvancılık konusunda Türkiye'nin merkezlerinden birisi haline getiriyoruz. Bilindiği üzere Koçarlı'daki sakız koyunu çiftliğimizde yetiştirdiğimiz sakız koçlarımızı dağıttık, koyun sayısını da artırarak dağıtmaya devam edeceğiz. Edindiğimiz deneyimle Aydın'da keçiciliği geliştirecek bu projemize de başlama kararı aldık" diye konuştu. Honamlı keçilerinin yüksek verimlerinden ve Aydın iklimine uyumundan dolayı seçildiğini belirten başkan Çerçioğlu, projenin ilerleyen safhalarında yüzlerce ailenin keçicilikten gelir elde edeceğini ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığa verdiği destekle üreticilerin yüzünün güldüğünü söyleyen başkan Çerçioğlu, "Hayvancılık projelerimizle tarıma dayalı işgücünü arttırıyoruz. Özellikle kadınlarımız ve gençlerimiz Aydın'da hayvancılığı bir gelir kapısı yaptılar. Yeni projelerimizle hayvancılığı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.