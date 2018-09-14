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Aydın Büyükşehirden tanıtım atağı: Gez, gör, tat

Aydın’ın tanıtımı için birçok başarılı projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni bir tanıtım atağı başlattı.

Aydın'ın tanıtımı için birçok başarılı projeye imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi yeni bir tanıtım atağı başlattı.


"Aydın Çağırıyor" temasıyla hazırlanan projeyle Aydın'ın tanıtımı tüm dünyaya yapılacak. Bunun için bir katalog hazırlanırken, "www.aydincagiriyor.com" internet sitesi de gezi, doğa ve lezzet düşkünlerinin hizmetine sunuldu. Türkiye'de şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı tanıtım projelerden olan "Aydın Gezi Rotaları ve Tanıtım” projesiyle Aydın'a dair tüm gezilebilecek rotalar ve tadılabilecek lezzetler ayrıntılı olarak anlatılarak gezginlere ve damak tadı düşkünlerine rehberlik ediliyor.


Önümüzdeki günlerde İngilizce ve Türkçe olarak gezi meraklılarıyla buluşacak olan katalog bugüne kadar bir il ve ildeki kültürel değerlerle ilgili hazırlanmış en kapsamlı kaynaklardan birisi olma özelliğini taşıyor. Katalogda, Aydın'da gezilebilecek Heredotos, Mendros, Kuvayı Milliye gibi birçok gezi rotası kapsamlı bir biçimde ele alınırken, Aydın'da meraklılarınca bilinen bisiklet, kamp, tabiat ve yürüyüş rotaları da ayrıntılarıyla veriliyor.


Yöresel lezzetlerin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı projede "Nerede ne yenir?" sorusu lezzet düşkünlerini mutlu edecek şekilde ayrıntılarıyla veriliyor. Aydın'ın meşhurlarından olan Çine köftesinden çöpşişe, keşkekten pideye birçok lezzet, meraklılarının ilgisine sunuluyor.



Web sitesi ödüle yakın


Aydın'ın tanıtımı için hazırlanan internet sitesi de ziyarete açıldı. Tanıtım projesinin en önemli ayaklarından olan "www.aydincagiriyor.com" internet sitesi özgünlüğü ve başarılı içeriğiyle web sitesi ödülleri olan Altın Örümcek'te kamu dalında finale kaldı. Oylamanın 28 Eylül'e kadar devam edeceği yarışmada tanıtım sitesi başarılı içeriğiyle öne çıkıyor. Tanıtım projesinin bir diğer ayağı olan mobil uygulama için de çalışmalar devam ediyor. Teknolojinin el verdiği bütün olanakların kullanılacağı mobil uygulama Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent işbirliğiyle hazırlanıyor.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ın uluslararası tanıtımını çok önemsiyoruz. Kültürümüzü, doğamızı, yöresel lezzetlerimizi tanıtmak amacıyla hazırladığımız proje, turizm konusunda Aydın'ın önünü açacak. Dünyada turizm deniz-kum-güneş üçgeninden çıkıp doğa, lezzet ve kültüre odaklanmaya başladı. Biz de bu değişime uygun olarak Aydınımızın kültürel değerlerini öne çıkartıyoruz. Yaptığımız çalışmaların karşılığını da artan turist sayısıyla alıyoruz. Artık Aydın'a gelenler yemek yemeden, Serçin gibi doğa harikası rotaları gezmeden gitmiyor" diye konuştu.

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