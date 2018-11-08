Aydın Büyükşehirin hizmet tırı Söke'deydi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratlarının vatandaş ile buluştuğu hizmet tırı Söke'deydi. Söke'nin Çarşamba pazaryeri alanı yanında Sökelilerle buluşan tır, Söke'de bulunduğu süre içinde yoğun ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların talep, sorun ve şikayetlerini dinlemek, hızlı çözüm sunabilmek amacıyla tasarladığı hizmet tırı; Söke'de vatandaşlar başta olmak üzere muhtarları ağırladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bürokrat ve çalışanları gelen vatandaşların ve muhtarların talep, sorun ve şikayetlerini dinledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli; “Tırımız Aydın ilinin tüm ilçelerini dolaşacak. Nazilli ve Bozdoğan'ın ardından Sökemizde vatandaşlarımızla buluşan hizmet tırı, belirlenen program dahilinde Germencik, İncirliova ve ilimizin tüm ilçelerinde bulunacak. Vatandaşlarımızın bürokratlara ve dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyemizin hizmet eliyle birebir buluşabildiği tırımıza vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın yoğun ilgisi olduğunu gördük. Aldığımız memnuniyet yapılan işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor” dedi.