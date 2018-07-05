Aydın, büyükşehirle pırıl pırıl

Aydınlılara daha temiz ve sağlıklı bir ortam çevre sunmak için geceli gündüzlü çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Aydınlıların tertemiz bir güne uyanmasını sağlıyor. 7 gün 24 saat çalışan ekipler, Aydın genelinde görüntü kirliliği oluşturan her türlü olumsuzluğa anında müdahale ediyor.

Aydın genelinde 275 personelle gece-gündüz son teknoloji süpürme ve yıkama araçlarıyla çalışmalarını sürdüren temizlik ekipleri tarafından periyodik olarak caddeler, bulvar ve meydanlar, kaldırımlar, köprü ve tüneller, plajlar, yaya alt-üst geçitleriyle durak ve bilboardlar temizleniyor.

Temizlik talepleri hemen yerine getiriliyor

Ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki toplam uzunluğu 2 bin 500 kilometre olan 786 cadde veya bulvarda temizlik hizmeti veriyor.

Vatandaşların Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Hızlı Çözüm Merkezi olan 444 40 09 numaralı hattından, e-postayla veya dilekçeyle ilettikleri temizlik taleplerini de anında yerine getiren ekipler doğu, batı ve merkez olmak üzere 3 bölgedeki şantiyelerden tüm Aydın iline hizmet veriyor.

Temiz camiler

Vatandaşların temiz ibadethanelerde ibadetlerini yapmalarını sağlamak için Aydın genelinde camilerin temizliklerini de yapan ekipler; toprak kayması, yangın, sel, fırtına gibi doğal afetlerde de görev alıyorlar. Ekipler günün 24 saati meydana gelebilecek kazalara da anında müdahale edip temizlik çalışması yapıyor.

Kuşadası sahilleri tertemiz

Kuşadası ilçesinde büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanındaki sahillerin temizliğini de yıl boyunca yapan temizlik ekipleri, iki sahil temizleme aracıyla da düzenli olarak temizlik yapıyor. Vatandaşlar ise sahillerin hiç olmadığı kadar temiz olduğunu söylerken düzenli yapılan temizlik çalışmaları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorlar.

"Vatandaşlarımızın temiz bir güne uyanması için büyük gayret sarf ediyoruz" diyen başkan Çerçioğlu "Vatandaşlarımıza Aydın’ı Türkiye’nin örnek ili yapacağız demiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Caddelerimizi, bulvarlarımızı, meydanlarımızı, camilerimizi, sahillerimizi tertemiz tutarak Aydın’ı bir Avrupa kenti yapmaya gayret ediyoruz. Her şey aydınlık kent Aydın için" diye konuştu.