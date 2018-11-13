Aydın ‘Damızlık Düve Merkezi' oluyor

AYDIN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘Damızlık Düve Yetiştirciliğini' desteklemesi programı kapsamında, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin (ADSYB) girişimleri ile Aydın, “Damızlık Düve Merkezi”ne kavuştu.

Aydın Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi yakınlarında bulunan 92 dönüm alanda ‘Damızlık Düve Merkezi' olarak faaliyetlere başlandı. 500 başlık düve merkezinde yetiştirilen düveler yetiştiricilerin ihtiyaçlarını cevap verecek.

Bakanlar Kurulu'nun 27 Haziran 2016 tarih 9003 sayılı kararı ile Aydın'da çalışmalara başlayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin merkezine yeni düveler gelmeye başladı. Projeyi önemsediklerini ve gelecekte yetiştiricilere ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını belirten Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör “Aydın'ı bu kapsamda önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. İkilimi, bitki örtüsü ve yem üretimi Aydın ilimizin lokasyon özellikleri, bu merkez için en uygun yerlerden biridir. Projemiz, Bakanlıkça onaylandı ve bu tesisleri kurduk. Düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını hedefliyoruz. 500 baş kapasiteye sahip bu üretim merkezinde, sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi gerçekleştirilecek” diyerek projeye ve yetiştiriciye destek veren herkese teşekkür etti.