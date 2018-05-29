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29 Mayıs 2018 15:42

Aydın dartta Türkiye finallerine kaldı

Kuşadası Davutlar Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Okullar Arası Dart Gençler kategorisinde Türkiye finallerine çıkmaya hak kazanarak büyük başarı elde etti.

Aydın dartta Türkiye finallerine kaldı

29 Mayıs 2018 15:42


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan ve Denizli ilinde 14 – 15 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Okullar Arası Dart Gençler (Kız Erkek) Grup Yarışmalarında Aydın’ı temsilen katılan Kuşadası Davutlar Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesi başarılı sonuçlar neticesinde Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.


Denizli’de gerçekleştirilen grup müsabakalarında Kuşadası Davutlar Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesinden Elif Akbay, Berna Oğur, Semiha Gizem Erkan ve Nazlı Kartal’dan oluşan genç kız dart takımı ile Murat İdem, Sezer Tilaver, Mecit Aslan ve Fırat Aydın’dan oluşan genç erkek dart takımı büyük bir başarıya imza atarak iki kategoride de Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.


81 İl İçerisinde İlk 16 Takım Arasındalar


Kuşadası Davutlar Şukufe Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Genç Kız ve Genç Erkek takımları finale kalarak 81 il içerisinde ilk 16 takım arasına girme başarısını gösterdiler. Türkiye Finalleri 03 – 04 Haziran 2018 tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.


Okul takımlarını çalıştıran ve finale çıkmasını sağlayan Beden Eğitimi Öğretmeni Tarık Erdoğan ve Dart İl Temsilcisi Ali Tetik, Antalya’da yapılacak final müsabakalarında Aydın’a şampiyonluk getirmek için tüm gayreti göstereceklerini ifade ettiler.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, gruplardan başarıyla çıkan Kuşadası Davutlar Şukufe Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne tebrik etti ve Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.




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