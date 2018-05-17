Aydın Değişim Koleji 19 Mayıs’ta dünya çocuklarını ağırlıyor

yıldönümünde Romanya ve Macaristan’dan gelen konuklarını ağırlıyor.

Özel Aydın Değişim Koleji, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 99. yıldönümü kutlama programı çerçevesinde Romanya ve Macaristan’dan gelen 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan öğrenci gruplarını misafir ediyor. 1 hafta boyunca Değişim Koleji’nin misafiri olacak olan yabancı öğrenciler, Efeler Aytepe Mesire Alanı’nda beden eğitimi öğretmenlerinin liderliğinde eğlenceli oyunlar oynandı. Halat çekme, çuval yarışı, balon patlatma ve kaşıkla yumurta taşıma oyunları, iki ülkeden gelen misafir öğrencilerle beraber eğlenceli bir şekilde oynandı.

Oyunlarda birinci olanlara günün anısına küçük ödüller verildi. Finalde ise gerçekleşen Türkiye ve Romanya survivor finali renkli görüntülere sahne oldu. Eğlenceli ve neşeli görüntülere sahne olan yarışlar, Türkiye’nin 10-6 üstünlüğü ile tamamlandı.

Günün sonunda tüm programdan eğlenceli ve neşeli şekilde ayrılan Değişim Koleji öğrencileri ve yabancı misafirleri hem kaynaşma hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşama imkanı buldu.