Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 13:45

Aydın - Denizli yolunda feci kaza: 1 ölü

Aydın-Denizli karayolunda aniden duran kamyona arkadan çarpan kamyonetin şoförü araçta sıkışarak feci şekilde hayatını kaybettiKaza, Aydın - Denizli karayolu Nazilli Jandarma kavşağında saat 11.

Aydın - Denizli yolunda feci kaza: 1 ölü

10 Mayıs 2018 13:45

Aydın-Denizli karayolunda aniden duran kamyona arkadan çarpan kamyonetin şoförü araçta sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti


Kaza, Aydın - Denizli karayolu Nazilli Jandarma kavşağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Belediyesi ekipleri refüjde ağaçlandırma çalışması yaptığı esnada Yaşar T. idaresindeki 09 T 5363 plakalı kamyon dubaları son anda fark etti. Ani fren yaparak duran kamyona Ahmet Tozgun idaresindeki 20 AT 573 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet Tozgun, şoför kabininde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden Tozgun’un cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarttı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tozgun’un cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kamyon şoförü Yaşar T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç