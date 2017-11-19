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19 Kasım 2017 17:08

Aydın derbisinde Bozdoğan galip geldi

Bölgesel Amatör Lig 8.

Aydın derbisinde Bozdoğan galip geldi

19 Kasım 2017 17:08

Grupta Aydın derbisinde Bozdoğan Belediyespor, Kuşadasıspor’u 3-0 mağlup etti.


Grup 9’uncu hafta müsabakalarında, Aydın derbisinde Bozdoğan Belediyespor kendi evinde Kuşadasıspor’u ağırladı. Kuşadasıspor’u 3-0’lık skorla geçen Bozdoğan Belediyespor, puanını 17’ye yükselterek grupta ikinci sıraya yükseldi. Bir diğer Aydın temsilcisi Sökespor, kendi evinde Ortaca Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.


BAL liginin 10’uncu haftasında lig ikincisi Bozdoğan Belediyespor, ligde şampiyonluğun en güçlü adayı olan ve ligde lider durumda bulunan Torbalıspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kuşadasıspor ise Aydın derbisinde Sökespor ile kozlarını paylaşacak.




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