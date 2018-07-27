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27 Temmuz 2018 08:59

Aydın Diş Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Aydın Diş Hastanesinde deprem tatbikatı yapıldı

27 Temmuz 2018 08:59


Sivil Savunma bilincinin önemini aşılamak, yangın ve tahliye konusunda tüm personelin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla tatbikat düzenlendi. Oluşturulan senaryo gereği deprem sonrası hastanede yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve Umke ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları hastaneden tahliye etti. Yangından ağır yaralı olarak kurtarılan hastalar ambulanslarla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, tatbikat gerçeğini aratmadı.


Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Vekili Operatör Doktor Reha Arsan tatbikatla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Merkezimizin bahçesinden içeriye girdiklerinden itibaren çalışanlarımızın, hastalarımızın ve hasta yakınlarının canlarının güvenliğini sağlamak zorunda olduğumuzun, sadece hastalıklara karşı değil, tüm olumsuzluklara karşı onları korumak ve kurtarmak zorunda olduğumuz bilinci tatbikat sırasında vurgulanmıştır. Aynı zamanda personel arasında karşılıklı yardımlaşma ve iş birliği, meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve yangın olayında panik ve kargaşa yaratılmadan nasıl davranılması gerektiği uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Yangın ekipleri, acil durum ekipleri, tüm personel ve idarecilerimiz tatbikata katılmış ve görev almışlardır. Durum aciliyeti olmayan hastalar kendi rızaları ile tatbikatımıza katılmışlardır, hasta yakınlarından tatbikatımıza destek gelmiştir. Sonuç olarak Yangın Deprem Tahliye tatbikatı başarıyla tamamlanmıştır” diye konuştu.




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