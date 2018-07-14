Aydın Diva-Sen’den Müftü Aksu’ya hayırlı olsun ziyareti

Diva-Sen Aydın İl Başkanı Necmettin Tufan ve Aydın Diva-Sen yönetim kurulu üyeleri, yaş haddinden emekliye ayrılan Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul’un yerine bu göreve atanan Gümüşhane Müftüsü Ercan Aksu’yu makamında ziyaret etti.

İl Müftüsü Ercan Aksu’ya hoş geldin ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dileyen Diva-Sen İl Başkanı Necmettin Tufan, hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. Tufan, Aydın Diva-Sen olarak İl Müftülüğünün gerçekleştireceği her türlü etkinliğe destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.