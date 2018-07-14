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14 Temmuz 2018 09:15

Aydın Diva-Sen’den Müftü Aksu’ya hayırlı olsun ziyareti

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Aydın İl Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Aydın’daki yeni görevine başlayan İl Müftüsü Ercan Aksu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Diva-Sen’den Müftü Aksu’ya hayırlı olsun ziyareti

14 Temmuz 2018 09:15


Diva-Sen Aydın İl Başkanı Necmettin Tufan ve Aydın Diva-Sen yönetim kurulu üyeleri, yaş haddinden emekliye ayrılan Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul’un yerine bu göreve atanan Gümüşhane Müftüsü Ercan Aksu’yu makamında ziyaret etti.


İl Müftüsü Ercan Aksu’ya hoş geldin ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dileyen Diva-Sen İl Başkanı Necmettin Tufan, hayırlı hizmetler temennisinde bulundu. Tufan, Aydın Diva-Sen olarak İl Müftülüğünün gerçekleştireceği her türlü etkinliğe destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.




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