Aydın Eczacı Odası, Başkanlar Kurulu toplantısına katıldı

Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, Mardin’de gerçekleşen Türk Eczacılar Birliği 40. Dönem 3. Bölgeler Arası Toplantısında sektörle ilgili olarak önemli tespitlerde bulundu.

Türkiye’deki güncel sağlık ve ilaçla ilgili hususlar ile Türk Eczacıları Birliğinin son altı aylık çalışmalarının değerlendirildiği Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı Türkiye’nin dört bir yanından gelen 500 civarında Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin katılımı ile 6-7 ve 8 Temmuz 2017’de Mardin’de gerçekleştirildi.

Toplantıda Aydın Eczacı Odası adına söz alan eden Başkan Sefa Karaarslan, “Hemen yanıbaşımızda Suriye iç savaşı, biraz ötede kardeş Irak halkının devam eden çilesi ve güzel ülkemin yaşadığı terör belası geleceğimiz adına bizi kaygılandırsa da umudumuzu diri tutuyor ve ülkemize ve bölgemize en kısa sürede huzur ve güven ortamının hakim olmasını diliyorum. Haftaya 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü. Ülkemiz bir yıl önce cesur yürekli insanların canı pahasına darbeci hainlere karşı çıkması ile büyük bir felaketten kurtuldu. Başta 15 Temmuz Şehitleri olmak üzere ülkemiz için canını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Türk Eczacıları Birliği’nin çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda sektörde yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini paylaşan Karaarslan, “Verilen büyük bir emek olduğunun farkındayım. Kırkıncı dönemde çalışan Merkez Heyeti, Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı’na ve Türk Eczacıları Birliği çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Öncelikle iki konuda fikirlerimi sizlerle paylaştıktan sonra Merkez Heyeti’nin çalışmaları konusundaki görüşlerimi ve beklentilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Reçetesiz ilaçlar konusunda merkez heyetimiz iki çalıştay yaptı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile uyumlu olmasını umduğum bir çalışma yürütülüyor. Ancak bu konuda kendi içimizde fikir birlikteliği ve ahengin olmadığını da görüyorum. Reçetesiz ilaçlar konusunda geldiğimiz nokta geri dönülmesi zor bir sürecin başladığını işaret ediyor. Bu konuda birliğimizin aldığı proaktif tutumu destekliyorum. Ancak üzerinde daha yoğun emek harcayıp talep ve beklentilerimizi ortaklaştırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Benim önerim, ilaç ve ilaç formunda olan bütün sağlık ürünlerinin eczaneden satıldığı, reklamının yapılmadığı üçlü bir modelin ülkemizde hayata geçirilmesidir. Reçeteli ilaçlar, renkli ya da beyaz. Reçetesiz ilaçlar. Eczacı danışmanlığında sunulan ilaçlar. Halen İngiltere’de uygulanan modele yakın olmakla birlikte ilaçların sadece eczanede satılabilmesi yönüyle oradan ayrışmaktadır” diye konuştu.

“En büyük tehdit zincir eczane modeli”

Sektörü bekleyen tehditlerden de söz eden Karaarslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Mesleğimizin geleceğine yönelik gördüğümüz en büyük tehditlerden birisi zincir eczane modelinin ülkemize gelmesi ve bu konuda hedefleri olan farklı sermaye gruplarının olduğu sır değil. Ancak yasal zemini olmadığı halde zaten asıl işi zincir eczane olan grupların ülkemizde bir esnek zincir modeli oluşturmaya çalıştığını ve bütün tepkilere rağmen bu hedefinde kararlı bir şekilde yol aldığını görüyoruz. Biz bu konudaki tepkimizi en başından beri gerek üyelerimizle, gerekse ilgili şirket yöneticileri ile paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri girişimlere karşı en etkili tepkinin aslında ne olduğu belli, kendi öz varlıklarımız olan Kooperatiflerimizi desteklemek. Tüm meslektaşlarımı bir kez daha kendi öz varlıklarımız olan kooperatifleri desteklemeye çağırıyorum. Ayrıca, yıllardır üretimde niye yokuz derken, Manisa’da kurulan Üretici Eczacılar Kooperatif’i FARMAKOOP’un da hepimizin desteği ile daha iyi yerlere geleceğine olan inancımı ifade ediyor ve özveriyle çalışan ve üreten bu meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, desteklerinizi rica ediyorum”