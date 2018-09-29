Aydın Eczacı Odası sağlık ürünlerin eczane dışı kanallarda satılmasını masaya yatırdı

Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, sağlığa ilişkin ürünlerin eczane dışı kanallar kullanılarak halka sunulmaya başlandığını belirterek; “Bizler ‘Eczaneler Güven Merkezidir' anlayışını daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bölge Aydın Eczacı Odası, sağlığa ilişkin ürünlerin eczane dışı kanallar kullanılarak halka sunulması sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve buna yönelik verilecek tepkinin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi.

Oda binasında eczacılara sürece ilişkin bilgiler veren Oda Başkanı Sefa Karaarslan, “Uzun yıllardır eczanelerde ve eczacı danışmanlığında halkımıza sunulan bazı ürünler artık eczane dışı kanallardan da satılmaya başlandı. Bu ürünlerin eczanede kazandığı güven ve marka değeri, popüler simaların oynadığı reklamlarla da desteklenerek firmalar için daha fazla satış ve daha fazla kar amacıyla kullanılmaya başlandı. Firmalar, Sağlık Bakanlığı tarafından hem ürün hem de fiyatların sıkı denetim altında olduğu alandan, ürünlerinin ruhsatlarında değişiklik yaparak ayrıldılar. Böylelikle ürünlerinin fiyatlarını diledikleri gibi ve inanılmaz oranlarda artırdılar ve reklamlarını yapabilir hale geldiler. Tabi ki o reklamlarda oynayan ünlülere ve reklamlara ödenen paraların ürüne fiyat artışı olarak yansıması ve halkımızın cebinden çıkması kaçınılmazdı” diye konuştu.

“Ancak olayın bir boyutu da halk sağlığı ve kamu yararı olunca sürecin daha iyi irdelenmesi gerekiyor” diyen Karaarslan, “Halk sağlığına ilişkin hiçbir ürünün reklamının yapılmaması gerektiğini yıllardır ifade ediyoruz. Çünkü reklamın amacı tüketimi teşvik etmek. Tüketimin artması bizim için daha fazla satış ve dolayısı ile daha fazla kar olduğunu bilmemize rağmen reklama karşı çıkıyoruz. Sağlığa ilişkin her ürün reklama bakarak değil sadece hekim tavsiyesi ve eczacı danışmanlığında alınmalıdır. Etki, yan etki, kullanılan ilaç veya alınan gıdalarla etkileşim gibi hususlarda danışmanlık almadan ürün almak beraberinde riskleri de satın almaktır. Reklam ve eczane dışı kanallardan sağlığa ilişkin ürünlerin pazarlanmasının serbest olduğu Amerika Birleşik Devletlerinde zehirlenme vakalarında ikinci sırayı bu tip ürünlerin yanlış kullanımı almaktadır. Gıda takviyesi, medikal malzeme, ara ürün, kozmetik ürün gibi adlarla da olsa halk sağlığına ilişkin bütün ürünler sadece eczanede ve eczacı danışmanlığında halkımıza sunulmalı, bunun için gerekli yasal düzenlemeler Kamu Otoritesi tarafından bir an önce yapılmalıdır. Eczacılar olarak eczane dışı kanallarla sağlığa ilişkin ürünlerin sunulması girişimlerine hem firmalar bazında hem de halkımızı bilinçlendirme sorumluluğu ile en güçlü biçimde göstereceğiz. Ayrıca aldığımız eğitimin ve ettiğimiz Eczacılık Yemininin gereği olarak ve sorumluluk bilinciyle ‘Eczaneler Güven Merkezidir' anlayışını daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.