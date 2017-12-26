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26 Aralık 2017 09:53

Aydın Efelerini Manisa’da anlattı

Kuşadası’nda yaşayan, uluslararası ve ulusal birçok yarışmada katıldığı fotoğraflarla ödüller kazanan Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici, Manisa’da katıldığı bir söyleşide Aydın Efelerini fotoğraflarla tanıttı.

Aydın Efelerini Manisa’da anlattı

26 Aralık 2017 09:53


Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından düzenlenen etkinlikle, ünlü Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici sunum ve söyleşi gerçekleştirdi. Gecede Seçkin Yenici’nin fotoğraflarından oluşan "Festival", "Bir Emeğin Hikayesi -Tütün", "Renksizsiniz" ve "Hey gidinin Efesi" adlı fotoğraf sunumları yapıldı.


“Ustalarla Söyleşi” adı altında düzenlenen etkinlikle Fotoğraf Sanatçısı Seçkin Yenici, fotoğraflarından oluşan "Festival", "Bir Emeğin Hikayesi-Tütün", "Renksizsiniz" ve "Hey gidinin Efesi" adlı sunumları gerçekleştirdi.


Sunumlarını on senelik çekimlerinden hazırlamış olduğunu belirten Yenici, “Renksizsiniz adlı sunumum Türkiye’nin değişik yerlerinden hikayeler üzerine kurulu bir sunum. Bu sunumda bulunan fotoğraflar Urla, İzmir, Marmaris, Düzce ve Selçuk gibi farklı şehirlerde fotoğraf severler ile buluştu. ‘Hey Gidinin Efesi’ adlı çalışmamı Aydın’ın Yörük köylerini gezerek oluşturdum. Sökeli Şehit Cafer Efe’nin torunu Kamuran Efe merkezli olarak Aydın efelerinin hikâyesini anlattım” dedi.


Sunum sonrasında, fotoğraf severlerin sorularını cevaplayan Yenici, misafirperverliklerinden dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.




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