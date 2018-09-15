Aydın Eğitim-Bir-Sen'de Tevfik Aksoy yeniden aday

Eğitim-Bir-Sen Aydın 1 Nolu Şubesi Başkanı Tevfik Aksoy, 18 Kasım'da yapılacak olan Aydın Şube Başkanlığı seçiminde tekrar aday olduğunu açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen Aydın 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından, Efeler'de kaynaşma kahvaltısı düzenlendi. Yaklaşık bine yakın eğitimci, eşleri ve çocukları ile birlikte kaynaşma kahvaltısında buluştu.

Aydın il genelinde 4 bin 500 üyesi olduğu ifade edilen sendikanın 6-13 Ekim tarihleri arasında ilçe şubelerinin başkan ve yönetimlerinin 18 Ekim'de ise İl Başkanlığının seçimli genel kurulu yapılacağı belirtildi. Üyelerinden bir dönem daha görev isteyen Eğitim-Bir-Sen Aydın İl Başkanı Tevfik Aksoy, eğitimsiz bir toplumun küresel emperyalistlerin oyuncağı olacağını vurguladı. Aksoy, “Eğitim bir zümreye bırakılamaz, eğitim toplumun ortak değeridir. Gelecekten günümüze aktarılan bir değerdir. Yeni dönemden ümitliyiz, eğitimciler olarak biz eğitime değer katmaya devam edeceğiz. Yeter ki öğretmene ve eğitimciye değer verilsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılması ile birlikte, 3 bin 600 gün ek gösterge yasasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ek ders ücretlerinde zam ve biz eğitimcilerin güvenlik güçleri gibi yıpranma payı alabilmesi için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Mehmet Akif İnan İsmini Yaşatacağız”

Yeni dönem için üyelerinden tekrar vize isteyen Aksoy, hizmet süreleri boyunca yaptıkları ve önümüzdeki dönem yapmayı planladıkları hizmetleri sıraladı. Aksoy, “Aydın'da 3 Eylül itibariyle genel kurullarımızın yapılmasına başlanacaktır. Kasım sonunda da genel kurullar tamamlanmış olacak. 6 Eylül 13 Kasım arası ilçelerdeki genel kurullarımız yapılacak. 18 Ekim'de ise İl Başkanlığımızın ve yönetim kurullarımızın seçimleri yapılacak. Bu demokrasi yarışında sizlerle beraber olmak, devraldığımız emaneti yeni ufuklara taşımak için tekrar görev almak istiyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden sendikal mücadelemizi güçlendirmek istiyoruz. Yeni hizmet binası ve bir kütüphaneyi sendikamıza kazandırmak bizlere mutluluk veriyor. Önümüzdeki sezon da, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen gibi en büyük eseri bizlere emanet eden Mehmet Akif İnan'ın adını yaşatmak için bir hatıra ormanı oluşturmak istiyoruz. Bu dönem yerel yönetimler tarafından engellendiğimiz için gerçekleştiremedik. Aynı zamanda Mehmet Akif İnan ismini bir okulumuzda yaşatmak için girişimlerde bulunup, böylelikle ismini ölümsüzleştireceğiz” ifadelerini kullandı.