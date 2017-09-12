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12 Eylül 2017 11:51

Aydın Emniyetinde görev değişiklikleri

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli birçok emniyet müdürü ve şube müdürünün görev yerleri değişti.

Aydın Emniyetinde görev değişiklikleri

12 Eylül 2017 11:51

Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Elde edilen bilgiye göre birçok emniyet ve şube müdürünün görev yaptıkları yerler değişirken Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Daşdemir aynı zamanda Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne vekâleten bakarken bölgedeki ilçelerden de sorumlu olacak. Çocuk Şube Müdürü Kadir Erciyes, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Terörle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Aytuğan, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Özkan Karıncalı ise Trafik Bölge Müdürlüğü’ne atandı. Öte yandan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne dışarıdan yeni atamalar olduğu bilgisine de ulaşıldı.




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