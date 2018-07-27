Aydın emniyetinde terfi heyecanı yaşandı

Aydın Polis Evi’nde düzenlenen törende, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğü’nden 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi eden Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın, Hukuk İşleri Şube Müdürü Mustafa Oba, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Aytuğan, Özel Harekat Şube Müdürü Süleyman Burunkaya, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Özcan Karıncalı ile Komiser Yardımcılığından Komiserliğe terfi eden TEM Şube Müdürlüğünden Ufuk Baş’a yeni rütbeleri İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ tarafından takıldı.

İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, terfi alan personelleri tebrik ederek, “Arkadaşlarımız meslekte gösterdikleri üstün gayret, başarı, fedakarlık neticesi takdir edilen bir üst rütbeye terfi noktasında değerlendirmeye alındı. bu değerlendirme noktasında arkadaşlarımızın üstün başarıları, gösterdikleri fedakarlıklar, yeri geldiğinde ailelerini bir kenara bırakıp devletin menfaatlerini gözetmeleri, yeri geldiğinde hayatlarını feda edecek şekilde tehlikeye atmaları, bütün normal insani ihtiyaçlarını dahi terk ettikleri, yani fedakarca göreve yapmaları neticesinde yetkili değerlendirme kurullarının takdiri neticesinde bir üst rütbeye terfi ettiler. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.