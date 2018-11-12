Aydın esnafı Ege İlleri Tanıtım Günlerinde yerini aldı

kez düzenlenen Ankara Ege İlleri Tanıtım Fuarı'nda yerini aldı.

Aydın Esnaf Odaları Birlik Başkanı Selahittin Çetindoğan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı fuarda Kuşadası Esnaf Odası, Karacasu Esnaf Odası ve Yenipazar Esnaf Odası stant açtı. Fuarda zeytin, incir, zeytinyağı, zeytinyağı sabunu, toprak tava, demir çelik ürünleri, tarhana ve daha birçok yöresel ürünün tanıtımı ve satışı yapıldı. Ege'nin misafirperverliğini, tarihini, kültürünü, turizmini, termal ve mutfak zenginliklerinin sergilendiği ege esintilerinin Ankara'da yaşatıldığı fuarda, Ege'ye özgü halk dansları gösterileri yapıldı.

Dört gün boyunca Egelilere ev sahipliği yapan fuar, yoğun ilgi gördü. Her yıl düzenlenen Ege İlleri Fuarı, Ege bölgesi illerinin kültürlerini Türkiye'ye tanıtıp iller arasında birlik ve dayanışmayı sağlarken, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine de katkı sağlıyor. Her sene düzenlenen fuar artık geleneksel bir organizasyon haline geldi.