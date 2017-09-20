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20 Eylül 2017 10:46

Aydın esnafından Vali Köşger’e Ahilik ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan ve ‘Yılın Ahisi’ seçilen Nedim Sabancı, Ahilik Haftası kapsamında ziyaret etikleri Vali Yavuz Selim Köşger’e sekiz köşeli kasket hediye etti.

Aydın esnafından Vali Köşger’e Ahilik ziyareti

20 Eylül 2017 10:46


Aydın’da 2017 yılı Ahilik Haftası etkinlikleri Ticaret İl Müdürü şeref Yazıcı, AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etmesiyle başladı.


Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Köşger’e bilgiler veren AYESOB Başkanı Çetindoğan, “Ahilik teşkilatı sık sık, dünyada yaşamak için bilgi, ahlak ve sanata, esnaf-sanatkarlar arasında yardımlaşma ve işbirliğine, ahiret için de takva ve iman esaslarına sımsıkı sarılmaya ihtiyaç olduğunu hatırlatırdı. Bu bakış açısının uygulamaya konulmasıyla Ahilik Örgütü, günümüzde gelişmiş ülkelerin çok önem verdikleri sivil toplum kuruluşlarının dünyadaki ilk, en kapsamlı ve en mükemmel örneğini oluşturmuştur. Bugün Ahilik ile ilgili yeni tespitler bulunduk. Ahilik 500 yıldır hem sosyal hem de siyasal tarihimizi etkilemiştir. Esnaflarımız ekonomik ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Esnaflarımız toplumun bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle Ahilikten ilham almamız gerekmektedir” dedi.


Ziyaretin sonunda AYESOB tarafından kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcileri arasından ‘Yılın Ahisi’ seçilen Yenipazarlı şapka ustası Nedim Sabancı, Vali Köşger’e sekiz köşeli kasket ve poşu hediye etti.




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