Aydın, Eylül’de yazı yaşayacak

Yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması beklenirken, Aydın’da hafta sonu sıcaklıkların 41 dereceyi bulması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının artarak Pazar günü Aydın’da 41 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Mevsim değişikliği ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.