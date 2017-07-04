Aydın Fikr-i Asım Derneği’nden Ozan Arif’e suç duyurusu

Aydın Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneği Başkanı Orhan Asık ve yönetim kurulu üyeleri Ozan Arif lakabıyla bilinen şair Arif Şirin’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben yazdığı şiirde kendisine hakaret içeren ifadeler kullandığını öne sürerek Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı ve Ozan Arif hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği İl Başkan Danışmanı Özgür Özbey Aydın Adliyesi önünde basın açıklamasını okudu. Açıklamada, “Ülkücü camianın sanatçısı diye bilinen Ozan Arif lakaplı Arif Şirin’in 27.06.2017 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi açık işaret eden hakaret dolu şiiri nedeniyle suç duyurusunda bulunmak üzere buradayız. MHP lideri dava adamı sayın Devlet Bahçeli’nin etrafındaki bazı ülkücü ve milliyetçi gibi görünmesine rağmen dış güçlerin himayesinde oldukları tespit ettiği kişileri ivedilikle ülkücü hareketten ihraç ettiği tüm kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Devletimizin ve milletimizin bekası için Milliyetçilik adına yapması gereken ne varsa yapan Devlet Başkanımızın yanında dik duran Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli’ye ağza alınmayacak hakaret dolu ifadelerle yazdığı şiirde kinini ve nefretini kamuoyu önünde kusmuş olan Ozan Arif’i şiddetle kınıyoruz. Türkmen beyimiz Devlet Bahçeli’nin yanında olduğumuzu açıkça belirtiyor ve tüm yargı organlarını göreve davet ediyoruz.

Arif Şirin’e yıllarca bu ülkede “Ozan” lakabıyla hürmet gösterilmesine vesile olan aynı zamanda MHP’nin tüm etkinliklerinde itibar görmesini de sağlayan yine sayın Devlet Bahçeli’dir. Yapmış olduğu hadsizliği nedeniyle Arif Şirin derhal Devlet Bahçeli’den özür dilemelidir” dedi.