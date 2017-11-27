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27 Kasım 2017 11:38

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden öğretmenlere anlamlı ziyaret

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden öğretmenlere anlamlı ziyaret

27 Kasım 2017 11:38


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlükleri okulları ziyarette bulunarak öğretmenlere karanfil ve okullara da spor malzemesi yardımında bulundu. İl Müdürlüğü tarafından ziyaret edilen okullara voleybol, futbol, basketbol ve hentbol topları ile badminton raketi ve topu hediyesinde bulunuldu.


Öğretmenler ise hem günlerini unutmayan hem de spor malzemesi yardımında bulunan Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.


Sportif Etkinlikler


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öğretmenler günü nedeniyle voleybol turnuvası, öğretmenler günü atıcılık şampiyonası ve öğretmenler günü masa tenisi müsabakaları düzenledi. Üç branşta gerçekleştirilen turnuvalara yaklaşık 345 sporcu ve öğretmen katıldı. Şenlik havasında geçen müsabakalara katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.


Yapılan turnuvalarının ardından voleybol müsabakalarında derece elde eden takımlara kupa, öğretmenlere ise madalya takdim edildi. Atıcılık ve masa tenisi müsabakalarında ise derece elde eden sporculara madalya takdim edildi.




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