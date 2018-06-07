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07 Haziran 2018 09:47

Aydın Gençlik Merkezi Ramazan etkinliklerine devam ediyor

Aydın Gençlik Merkezi ’’Merkezimde Ramazan’’ sloganı ile başlattığı ’’Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’’ etkinlikleri kapsamında ramazan ayı programını Forum Aydın Alışveriş Merkezinde gerçekleştirdi.

Aydın Gençlik Merkezi Ramazan etkinliklerine devam ediyor

07 Haziran 2018 09:47


Etkinlik Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halkoyunları ekibinin zeybek gösterisi ile başladı. Büyük beğeni ile izlenen halkoyunları gösterisinin ardından Aydın Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübünü oluşturan gençler Hacivat ve Karagöz Ortaoyunu ile gelen misafirleri güldürdü. Hacivat ve Karagöz Ortaoyunu sonrası Aydın Gençlik Merkezine bağlı bağlama, keman, ney atölyelerinin oluşturduğu ve gönüllü gençlerin seslendirdiği bir birinden güzel eserler izleyicilerin beğenisini kazandı. Konserin hemen ardından son olarak Sema Gösterisi ile sona eren program büyük beğeni ve alkış aldı.


’’Merkezimde Ramazan’’ sloganı ile başlatılan etkinlikler, gençlik merkezinin bahçesinde yaklaşık 150 genç ile gerçekleştirilen iftar programı ile devam etti. Gerçekleştirilen iftar programına Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Sportif Eğitim Uzmanları Mustafa Demirtaş, Tuna Şahin, Gençlik Liderleri, Gençlik Merkezi Atölye Eğitmenleri ve gençler katılım gösterdi.


Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim’in indiği rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Allah’ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran’ın indirildiği ve içinde, “bin aydan daha hayırlı olan,” Kadir Gecesi’nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. Bizde Aydın Gençlik Merkezi olarak gençlik liderlerimiz ile ‘’Merkezimde Ramazan’’ sloganı ile başlattığımız ‘’Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’’ etkinlikleri kapsamında gençlerimiz ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Yaptığımız etkinlikler kapsamında da Ramazan ayının maneviyatını gençlerimiz ile hep birlikte yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında bizlerden yardımlarını esirgemeyen başta Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Ökkeş Demir’e, Gençlik Merkezi Personelimize, Gençlik Liderlerimize ve Gençlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.




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