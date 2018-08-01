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01 Ağustos 2018 13:21

Aydın Gençlik Merkezi’nden Erasmus Projesi

Aydın Gençlik Merkezi’nin Zaman Yolcuları “Time Travellers” adlı gençlik değişim Erasmus projesi onaylandı.

Aydın Gençlik Merkezi’nden Erasmus Projesi

01 Ağustos 2018 13:21


Ayrımcılığı, yabancı düşmanlığını, ırkçılıkla mücadeleyi hedefleyen ve göçmenleri konu alan Zaman Yolcuları (Time Travellers) adlı gençlik değişimi projesinin onaylanması Gençlik Merkezi’nde sevinçle karşılandı.


Bosna Hersek, Almanya, Yunanistan, İtalya, Sırbistan ve Türkiye’den gençlerin katılacağı projenin ön hazırlık ziyareti 03-05 Ağustos 2018 tarihlerinde, proje ise 25 Ağustos - 03 Eylül 2018 tarihlerinde Bosna Hersek’te gerçekleştirilecek. Projenin ön hazırlık ziyaretine Aydın Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Handan Dinçer Aslaner’in katılacağı, projenin ise yapılacak mülakatlar neticesinde belirlenen 3 gencin seçilmesi ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Projeye katılmak isteyen 18-29 yaş arası ve İngilizceyi iyi konuşabilen gençlerin 9 Ağustos 2018 Perşembe gününe kadar aydingm@gsb.gov.tr adresine İngilizce CV’ lerini ve motivasyon mektubu göndererek başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.




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