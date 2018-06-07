Aydın hafta sonu kavrulacak

Devlet Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne çıkacağı bildirildi. Yarın Aydın’da hava sıcaklığının 38 derece olması beklenirken, Cumartesi günü mevsim normallerinin 7-8 derece üstüne çıkarak 40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Pazar günü ise sıcaklıkların bir nebze düşerek 36 derecelerde seyredeceği belirtilirken, Pazartesi günü ise havanın kısmi olarak gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Uzmanlar hava sıcaklıklarında yaşanacak olan yükselişle birlikte özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 12.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.