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22 Aralık 2017 14:48

Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek

Bugün Orta Akdeniz, yarın ise Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek olan Ege Bölgesi’nde beklenen yağışların Aydın’da da görüleceği bildirildi.

Aydın hafta sonunu yağışlı geçirecek

22 Aralık 2017 14:48


Ege Bölgesi’nin etkili olan yağışlı sisteme ek olarak bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ve yarın ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Halen bölgenin kuzey ve batısında devam eden yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İzmir ve Aydın’ın batısında, Çanakkale’nin doğusunda, Balıkesir’in kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.


Yarın bölge genelinde devam edecek yağışların iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, yağışlı hava kütlesinin öğle saatleri ve sonrasında bölgenin batısında etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Pazar günü bölgenin doğusunun çok bulutlu ve yerel olarak karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Aydın’ın doğu ilçelerinin yağmurlu geçeceği bekleniyor.


Halen kuzey ve doğu yönlerden (Poyraz) orta kuvvette esen rüzgarın bu geceden Pazar günü akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Son günlerde uzun yıllar ortalamalarının 4 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklığının hafta sonu 2 ila 4 derece daha azalacağı; önümüzdeki hafta başından itibaren ise artarak mevsim normallerine ve üzerine çıkması bekleniyor.




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