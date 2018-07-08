Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 12:31

Aydın hayalet şehre döndü

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da aniden yükselen sıcaklarla birlikte şehir hayalet şehre döndü.

Aydın hayalet şehre döndü

08 Temmuz 2018 12:31

Mecbur kalmadıkça gün içerisinde kimsenin sokağa çıkmadığı Aydın’da cadde ve sokaklar bomboş kaldı.


Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın’da şehrin en yoğun olduğu Atatürk ve İstasyon Meydanlarında in cin top oynuyor. Kimsenin sokağa çıkmadığı şehirde insanlar evlerinden dışarı çıkmıyor. Aydın’da temmuz sıcaklarının daha etkili olduğunu ve gün içerisinde 44 dereceye kadar yükselen sıcaklık 50 derecenin üzerinde hissediliyor. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların mecbur kalmadıkça öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç