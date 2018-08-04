Aydın Hayvan Pazarı’nda kurban öncesi durgunluk

Artan yem fiyatları ve düşen et fiyatları nedeniyle hayvan bakmanın zorlaştığını belirten yetiştiriciler, pazarın durgunluğundan dert yandı.

Kurban bayramına sayılı günler kalmasına rağmen, satmak için pazara çıkardıkları hayvanların satılmadığını belirten yetiştiriciler, kimsenin hayvan beslemek istemediğini söylediler. Sabahın erken saatlerinde satmak istedikleri hayvanları pazara getiren vatandaşlardan Ahmet Çetin, son yılların en durgun dönemini yaşadıklarını belirterek fiyatlarda ciddi bir düşüş olmasına rağmen hayvanları satamadıklarını belirtti.

Hayvan pazarı satılık hayvanlarla dolarken, pek çok pazarlık da tamamlanamadı. Gün boyunca pazarda ancak birkaç baş hayvan satıldı. Pazara Bozdoğan’dan hayvan saran yetiştiricilerden Ahmet Çetin, durumların çok iyi olmadığını belirterek “Şu anda pazarımızı kuruldu ama pazarda mal alım satımı çok zor. Çünkü yemlerin çok pahalı olması yetiştiricinin işini zorlaştırdı. 29 liraya dana kesilirken şimdi 28’e düştü. Şimdi de 27.5 liraya düştü. Millet yemciye olan borcunu ödeyemiyor. Süt parası yem parasını karşılamaz oldu” diye konuştu.

Piyasanın düşük olduğunu belirten yetiştiricilerden Nurettin Karcı ise et hayvanlarının fiyatının yaklaşık bin TL civarında düştüğünü belirterek getirdikleri hayvanların satılmadığını ifade etti.