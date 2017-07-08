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08 Temmuz 2017 03:19

Aydın Hüseyin Aksu Spor Tesislerinde yangın

Aydın Efeler ilçesinde bulunan Hüseyin Aksu Spor Tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın Hüseyin Aksu Spor Tesislerinde yangın

08 Temmuz 2017 03:19

Atıl durumdaki tesislerde sürekli yangın çıkmasından şikayetçi olan çevre sakinleri tesislerin bimekan takımı kişilerce yakıldığını ileri sürdü.


Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 2209 sokakta bulunan Hüseyin Aksu Spor Tesislerinde gece 01.00 sularında futbol sahası etrafında bulunan kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin emniyet güçlerine ve itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.


Mahalle sakinleri şu an atıl durumda bulunan tesise girişte herhangi bir engel bulunmadığını zaman zaman bazı şahısların burada alkol alarak çevreye zarar verdiklerini belirtti.


Yangının tesislerde alkol alan şahıslar tarafından çıkarıldığı ileri sürülürken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.




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