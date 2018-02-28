Aydın ihracatı ve ithalatında artış yaşandı

Ocak ayı ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren AYSO Başkanı Şahin, “Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 72,1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57,9’a düştü. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 0,77 artarak 158 milyar 228 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 2,54 artarak 239 milyar 732 milyon dolar olmuştur. Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 35.2, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 26,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34,9 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Ocak ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13.2 , orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 38.2 , orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,6 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 11’dir” dedi.

Aydın’da hem ihracat hem de ithalat arttı

Aydın’ın dış ticaret rakamları hakkında da bilgiler veren Şahin, “İlimizde 2018 yılı Ocak ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 22,4 artarak 55 milyon 365 bin 59 dolar, ithalat yüzde 89,2 artarak 26 milyon 456 bin 660 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer almıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 323,5 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 209,3’e düşmüştür. Bu veriler ile ilimiz 2018 yılı Ocak ayı döneminde Türkiye ihracatına yüzde 0,44 katkı sağlamıştır. 2018 yılı Ocak ayında toplam aktif ihracatçı firma sayısı 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 16 artarak 355 firmaya ulaşmıştır. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 712 milyon 150 bin 341 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 702 milyon 7 bin 432 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 1,44 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247 milyon 578 bin 889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 260 milyon 55 bin 382 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 5,04 arttığı görülmektedir” diye konuştu.

İtalya ve gıda sektörü zirvede

Aydın’dan Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlere de değinen Şahin, şöyle konuştu: “Ocak ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,28’ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 40,66’sını orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 6,43’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 52,63’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 6,53’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 63,38’ini orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 7,97’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 22,11’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

2018 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada İtalya 6 milyon 951 bin 483 dolar, ikinci sırada Almanya 4 milyon 354 bin 142 dolar, üçüncü sırada İspanya 3 milyon 901 bin 528 dolar, dördüncü sırada ABD 2 milyon 958 bin 801 dolar ve beşinci sırada Hollanda 2 milyon 865 bin 949 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 3 farklı serbest bölge olmak üzere, 90 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz.

Sektörel olarak ocak ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 13 milyon 438 bin 623 dolar, ikinci sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 13 milyon 69 bin 185 dolar, üçüncü sırada Taş ocakçılığı ve diğer madencilik 9 milyon 580 bin 326 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6 milyon 175 bin 357 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3.112.330 dolar ile yer almaktadır”