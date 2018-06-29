Aydın ihracatında aslan payı maden sektörünün

Mayıs ayı dış ihracat rakamları hakkında değerlendirme yapan AYSO Başkanı Şahin, “Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Mayıs ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 22 milyar 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 7 milyar 759 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mayıs ayında yüzde 64,9 iken, 2018 Mayıs ayında yüzde 64,8’e geriledi.

Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 3,2 artarak 162 milyar 52 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 6,6 artarak 249 milyar 168 milyon dolar olmuştur. Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2; orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 25,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 32,8 olmuştur.

Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Mayıs ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,5; orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8; orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 36,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,6’dır” dedi.

Aydın’da ihracat ve ithalat arttı

Aydın’ın 2018 yılı Mayıs ayı ihracatının 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 8,9 artarak 60 milyon 725 bin 867 dolar, ithalatın ise yüzde 19,5 artarak 24 milyon 672 bin 375 dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Şahin, “Aydın ilimiz ihracatta 21. sırada, ithalatta ise 26. sırada yer almıştır. 2018 Mayıs ayı itibarıyla ilimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla yüzde 0,42 ve yüzde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Mayıs 2018’deki 85 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,23’ünü oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Mayıs ayı itibarıyla 7,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 36 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Mayıs ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64,8 iken, Aydın için bu oran yüzde 246,1 olmuştur. 2018 yılı ilk 5 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre yüzde 0,8 artarak 243 firmaya ulaşmıştır.

İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 741 milyon 138 bin 604 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 701 milyon 988 bin 2 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 5,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 247 milyon 578 bin 889 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 274 milyon 195 bin 301 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 10,8 arttığı görülmektedir” diye konuştu.

Aydın ihracatını ihraç edilen ürün türleri üzerinden değerlendiren Şahin, “Mayıs ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 45,08’ini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 4,28’ini orta düşük teknolojili ürünler ve %50,41’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.

Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,73’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 66,23’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 17,37’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 13,67’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur” ifadelerini kullandı.

İtalya ilk sırada

Mayıs ayında Aydın’dan en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlere de değinen Şahin, şöyle konuştu: “2018 yılı Mayıs ayında ilimiz 2’si farklı serbest bölgeler olmak üzere, 104 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 69,3 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Almanya, ABD, Çin, Hollanda, Rusya Federasyonu, Fransa, Irak ve Polonya oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 52,4’ü yapılmıştır.

Aydın’dan yapılan ihracatın Mayıs ayı dağılımına bakıldığında yüzde 72,2’si imalat sanayi, yüzde 24,9’u madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 2,9’u tarım ve ormancılık ve yüzde 0,1’i de toptan ve perakende ticaret tarafından yapıldı.

Sektörel olarak Mayıs ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 16 milyon 785 bin 767 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 15 milyon 103 bin 652 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 10 milyon 216 bin 304 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 6 milyon 449 bin 31 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3 milyon 861 bin 858 dolar ile yer almaktadır”