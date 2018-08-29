Aydın ihracatta 25.sırada

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Aydın’da 2018 yılı Temmuz ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 51 milyon 860bin 855 dolar, ithalat yüzde 1,6 artarak 21 milyon 269 bin 007 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 25’inci sırada, ithalatta ise 31’inci sırada yer almıştır. 2018 Temmuz ayı itibarıyla ilimizin, Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, yüzde 0,37 ve yüzde 0,11 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Temmuz 2018’deki 73 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye’nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 0,21’ini oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Temmuz ayı itibarıyla 5,9 Milyar dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 30 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Temmuz ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,2 iken Aydın için bu oran yüzde 243,8 olmuştur. 2018 yılı ilk 6 ayında aktif ihracatçı firma sayısı, 2017 yılına göre yüzde 2,7 artarak 267 firmaya ulaşmıştır. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 736 milyon 530 bin 380 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704 milyon 327 bin 958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 4,6 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258 milyon 221 bin 191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 288 milyon 740 bin 686 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 11,8 arttığı görülmektedir. Temmuz ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,18’ini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 47,87’sini orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 6,41’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 45,54’ünü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 3,62’sini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 51,13’ünü orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 12,68’ini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 32,57’sini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. 2018 yılı Temmuz ayında İlimiz 3’ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 101 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay yüzde 69,6 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İspanya, ABD, İtalya, Çin, Almanya, Fransa, Hollanda, İsrail, Irak ve Hindistan oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın yüzde 52’si yapılmıştır. Aydın’dan yapılan ihracatın Temmuz ayı dağılımına bakıldığında, yüzde 73,9’u imalat sanayi, yüzde 22,9’u madencilik ve taş ocakçılığı ve yüzde 3,2’si tarım ve ormancılık tarafından yapıldı. Sektörel olarak Temmuz ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 14 milyon 082 bin 257 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11 milyon 851 bin 443 dolar, üçüncü sırada Gıda ürünleri ve içecek 7 milyon 584 bin 468 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7 milyon 121 bin 794 dolar ve beşinci sırada ise Kimyasal madde ve ürünler 3 milyon 370 bin 248 dolar ile yer almaktadır” dedi.