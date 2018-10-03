Aydın İl Koordinasyon Kurulu 4. dönem toplantısı yapıldı

İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Köşger, 2018 yılının 4'üncü dönem değerlendirmesini yaparak, “2018 yılında uygulanan 361 projeden 64'ü tamamlanmıştır. Geriye kalan 297 projenin 189'u devam etmekte, 56'sı ihale aşamasında, 52'si ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamamıştır. Bu projelerin toplam proje bedeli 4 milyar 757 milyon 818 bin TL, önceki yıllar harcaması 790 milyon 205 bin TL, 2018 yılı ödeneği 662 milyon 921 bin TL, 2018 yılı 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında yapılan harcama ise 357 milyon 156 bin TL'dir. Yatırımlarımızda yıl itibariyle yüzde 54 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 141 milyon 184 bin TL ödenek ile birinci sırada, İl Bank A.Ş. İzmir Bölge Müdürlüğü 61 milyon 963 bin lira ile ikinci, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 29 milyon 540 bin TL ile üçüncü, İl Sağlık Müdürlüğü 26 milyon 574 bin lira ile dördüncü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 milyon 951 bin TL ödenek ile beşinci sırada yer alıyor.”

Önemli bazı yatırımların son durumlarını da paylaşan Vali Köşger “DSİ Bölge Müdürlüğü'nde Sultanhisar Göleti ve Sulaması, Söke Karacahyıt Göleti ve Sulaması, Karpuzlu Şenköy Göleti ve Sulaması Projeleri tamamlandı. Eğitimde ise 24 derslikli 2 lise, 18 derslikli 2 ortaokul tamamlanmış 60 derslikli 3 lise, 12 derslikli bir ortaokul, 45 derslikli 5 ilkokul, 8 derslikli bir anaokulu, 3 atölye, 100 öğrenci kapasiteli pansiyon ve bir spor salonunun yapımı devam etmektedir. Karayolları alanında Aydın Denizli Otoyolunun ihalesi 16 Ekim'de yapılacaktır. 800 yataklı Şehir Hastanesinin 7 Temmuz'da ihalesi yapılmış olup değerlendirme aşamasındadır. 150 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin arsa tahsis ücreti süreci devam ediyor. Spor alanındaki yatırımlardaysa Nazilli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ikmal inşaatı çalışmaları yüzde 95 ve Köşk ilçesi 500 kişilik Spor Salonu yapımı tamamlandı” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca 8'i alt yapı, 8'i üstyapı olmak üzere 2018'de 16 proje yürütüldüğünü söyledi. Başkan Çerçioğlu Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın 2018 yılı bütçesinin 306 milyon 413 bin lira, yatırımlara ayrılan miktarın ise 281 milyon 129 milyon ödenek ayrıldığını ifade etti.

Toplantıya Vali Yavuz Selim Köşger'in yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İlçe Kaymakamları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri katıldı.