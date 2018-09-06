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06 Eylül 2018 10:10

Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden ’şarbon’ açıklaması

Bazı ulusal, yerel gazetelerde ve sosyal medyada Aydın’da Şarbon Hastalığı’na ilişkin haberlerin yer alması üzerine Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, Aydın’da Şarbon hastalığı bulgularına rastlanmadığı ifade edildi.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden ’şarbon’ açıklaması

06 Eylül 2018 10:10


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Son günlerde çeşitli basın organlarında konu edilen şarbon hastalığına ilişkin haberler nedeniyle oluşabilecek hassasiyetleri gidermek amacıyla ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmek ihtiyacı doğmuştur. Bu itibarla zoonoz karakterli yani hayvanlardan insanlara bulaşan bu hastalığa dair ilimizde faaliyet gösteren hayvancılık işletmelerinde ilgili haberlerin çıkışından bu güne kadar geçen sürede şarbon hastalığı teşhisi yapılmamıştır. Ayrıca, ilimize ithal olarak gelen besilik ve damızlık hayvanların 21-30 gün süre ile alınan karantinalarında şarbon hastalığı ve diğer zoonoz hastalık bulgularına rastlanılmamıştır. Gerek İl Müdürlüğümüz gerekse İlçe müdürlüklerimizde görevli Veteriner Hekimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gelebilecek ihbarlara karşı hazır vaziyette çalışmaktadırlar” denildi.




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