Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 15:09

Aydın İnciri TARSİM kapsamına alındı

Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli Aydın İnciri’nin özellikle yağmur sonrası zarar görmesinden büyük ekonomik kayıp yaşayan çiftçilere müjde AYTO’dan geldi.

Aydın İnciri TARSİM kapsamına alındı

06 Eylül 2018 15:09


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı (AYTO) Hakan Ülken’in girişimleriyle, Aydın İnciri tarım sigortası kapsamına alındı.


İstanbul’da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ile konuyla ilgili bir görüşme yaptığını belirten Başkan Ülken, “Aydın İnciri Oda olarak Aydın için önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Sadece İlimizin değil, Ülkemizin de önemli bir tarım ürünü. Aydın Ekonomisi için katma değeri yüksek bir ürün haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. İncir sezonunda yaşanan yağmur incirin en büyük düşmanı. Büyük ekonomik kayıplara sebebiyet verebiliyor. Uzun süredir Aydın için talebimiz olan Aydın incirinin tarım sigortası kapsamına girmesi 2019 yılının başında gerçekleşecek. Özellikle yağmur nedeniyle zarar gören mahsul sigortalanabilecek. Tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun”, dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç