Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı (AYTO) Hakan Ülken’in girişimleriyle, Aydın İnciri tarım sigortası kapsamına alındı.

İstanbul’da Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu ile konuyla ilgili bir görüşme yaptığını belirten Başkan Ülken, “Aydın İnciri Oda olarak Aydın için önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Sadece İlimizin değil, Ülkemizin de önemli bir tarım ürünü. Aydın Ekonomisi için katma değeri yüksek bir ürün haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. İncir sezonunda yaşanan yağmur incirin en büyük düşmanı. Büyük ekonomik kayıplara sebebiyet verebiliyor. Uzun süredir Aydın için talebimiz olan Aydın incirinin tarım sigortası kapsamına girmesi 2019 yılının başında gerçekleşecek. Özellikle yağmur nedeniyle zarar gören mahsul sigortalanabilecek. Tüm üyelerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun”, dedi.