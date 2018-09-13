Aydın inciri uzakdoğuya açılıyor

Türkiye'nin katma değerli ihracat yapan sektörlerinin başında gelen ve 2023 için 14 milyar dolar ihracat hedefleyen yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü, 4 ülkeyi kapsayan tanıtım atağına Hong Kong'dan başladı. Yaş meyve sebze ihracatçıları Uzakdoğu pazarına Hong Kong'dan giriş yaptı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, 2018 yılının son döneminde Hong Kong, Rusya, Fransa ve Çin'de düzenlenecek 4 gıda fuarına katılma kararı aldıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Hong Kong Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı ile tanıtım atağının başladığını kaydetti.

Hong Kong'da 5-7 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı'nın Asya pazarının en büyük taze meyve sebze fuarı olduğu bilgisini paylaşan Uçak, “Kiraz ve siyah incir başta olmak üzere bölgemizden ihraç edilen taze meyvelerin tanıtımını gerçekleştirdik. Kiraz'da “Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi”ni başlattık. Bu projelerin olduğu yörelerde Akdeniz Meyve Sineği olmadığını ortaya koyup Çin'e kiraz ihracatında 16 günlük soğuk zincir şartını ortadan kaldırdığımız takdirde Çin kiraz ihracatı için çok önemli bir pazar haline gelecek. Turkish Cargo'nun son dönemde Türk ihracatçısına sunduğu avantajları da değerlendirerek Çin pazarının açılmasıyla birlikte 2018 yılında 161 milyon dolar olan kiraz ihracatımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Uzakdoğu nüfusu ve artan alım gücü ile cazip bir Pazar”

Hong Kong Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı'nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği heyetine Başkanlık eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise; Uzakdoğu ülkelerinin hem nüfus yoğunluğu, hem de artan alım gücü nedeniyle Türk yaş meyve sebze sektörünün radarındaki bir pazar olduğunu, Uzakdoğu pazarında daha güçlü konuma getirme çabasında olduklarını söyledi.

Uzakdoğu pazarını hedef pazar olarak belirledikleri “Taze Üzüm ve Kiraz URGE Projesi” yürüttüklerini anlatan Balık, “URGE Projesi kapsamında Uzakdoğu ülkelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz Ticaret Heyeti Organizasyonu sonrasında yeni ihracat bağlantıları kuruldu. Asia Fruit Logistica 2018 Fuarında da standımıza gelen ziyaretçiler özellikle kiraz ve siyah incir ithal etmek istediklerini belirtti. Alım yapmak isteyen firmaların büyük çoğunluğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde yerleşik olduğu göz önüne alındığında, ülkemizden Çin Halk Cumhuriyeti'ne kiraz ihracatı ile ilgili protokolün kolaylaştırılması sürecinin hızlandırılması ve diğer ürünler için izin sürecinin başlatılması büyük önem arz ediyor. Fuara gelen tüm alıcılara Çin hükümeti ile olan anlaşmadaki 16 günlük soğuk işlem sürecinin kaldırılması veya azaltılması gerektiğini belirttik. Alıcılardan da Çin tarafından destek istedik. Ayrıca ülkemizde Akdeniz Meyve Sineğinden ari bölgelerin belirlendiği ve ihracatın önünü açacak projelere hız verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Asia Fruit Logistica 2018 Fuarında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği dışında 14 Türk firmasının daha katılım sağladığı bilgisini paylaşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Vural Güleç, fuar süresince ziyaretçilere taze incir tadımı yaptırdıklarını ve ithalat talepleri topladıklarını dile getirdi. Güleç, ithalat taleplerinin raporlanarak Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerine servis edileceği dile getirdi..

Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı'nın Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılında katılacağı 4 fuarın ilki olduğunu kaydeden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, bundan sonraki süreçte Rusya, Fransa ve Çin'de düzenlenecek 3 gıda fuarına katılarak Türk yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerini tanıtmak ve bu pazarlara ihracatı arttırmak için program yaptıklarını söyledi.

Asia Fruit Logistica 2018 Fuarında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğini, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Yönetim Kurulu üyeleri H. Vural Güleç ve Martin Sanford temsil etti.