Aydın inciri YÖREX'in efesi oldu

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

“Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla yöresel ürünlerin sergilendiği fuarda 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı ve 500'e yakın katılımcı yer alıyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından gerçekleştirilen YÖREX'in açılışına TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit, Yönetm Kurulu Başkan Yardımcıları Ergün Evran, M. Fatih Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay, M. Nuri Tuncal ve Veli Tuna ile Genel Sekreter İlknur Kabasakal da katıldı.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB'un desteğiyle gerçekleşen YÖREX'te Aydın incirinden, Çanakkale Mevlevi tatlısına, Erzurum oltu taşından, Van kedisine, Zonguldak elpek bezinden, Finike portakalına, Devrek bastonundan Hereke halısına, Diyarbakır örgü peynirinden Kars kaşarına binlerce ürün ziyaretçiler ile buluştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, YÖREX'i çok önemsediklerini ve baştan beri destek verdiklerini belirtirken, “Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin, hem Türkiye, hem de dünya ile buluşmasını sağlıyor. YÖREX aynı zamanda birlik ve beraberliğin simgesidir” dedi. Coğrafi işaretli ürünlerin tesciline dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, “Çok şükür bugün geldiğimiz noktada, coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 40'ını, Oda-Borsalarımız tescil ettirdi. Tabii ki sadece yurtiçi tescille iş bitmiyor. Önemli olan, yurtdışında da tescil ettirmekte ve yurtdışı pazarına girmekte. Şu ana kadar 3 ürünümüz Avrupa'da tescillendi: Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı. Bunu başaran odalarımızı tebrik ediyorum. Diğer ürünlerimizin AB nezdinde tescili için de, Brüksel ofisimizle, TOBB-Oda-Borsa camiası olarak çalışıyoruz. AB'de tescilli ürünlerin AB'deki perakende zincirlerin raflarında yer alması için hazırlık çalışmalarına başladık” diye konuştu.

YÖREX'in coğrafi işaret konusunda çok önemli bir işlevinin olduğunun altını çizen TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “YÖREX ile birlikte ülkemizin değerlerine coğrafi işaret tescili yaptırma konusunda farkındalık arttı”, dedi. Odaların coğrafi işaret tescili konusunda önemli bir rol üstlendiğini de belirten Ülken, “Ülkemizde alınan coğrafi işaret tescillerinin %40'dan fazlası Odalarımıza ve Borsalarımıza ait. Coğrafi işaretli ürün sayımız 400'e yaklaştı. Yetişmiş ürün bazında, Ülkemizin ilk Avrupa Birliği coğrafi işaretli ürünü Aydın İnciri'nin tescilini yaptıran Oda olarak yeri gelmişken Rifat Başkanımıza ve TOBB Brüksel temsilciliğine bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem tescil sürecinde hem de tescil sonrası AB iç pazarında pazarlaması konusunda yapılan çalışmalar ürünlerimizin değerini katlıyor. Şu anda 400'e yakın ürün Türkiye'de tescil bekliyor, bir o kadar da ürünümüz çalışmalara başladı. Ben inanıyorum ki Rifat Başkanımız ile birlikte bu ürünlerin en az yarısı AB Tescilini alacak ve ihracatla ülke ekonomisine büyük katkılar sunacaktır, “dedi.

İlki 2010 yılında düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX ücretsiz olarak 24-28 Ekim tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.