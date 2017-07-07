Aydın istihdam sözünü tuttu

Konuyu değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, yaptığı açıklamada; “İstihdam seferberliğinde Efe’ler üzerine düşeni yılın yarısında yerine getirdi. Devletimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine destek amacıyla Şubat ayında yapılan toplantıda yılsonuna kadar 25000 artı istihdam hedefi belirleyen Aydın’ın ekonomik aktörleri bu hedefine Temmuz ayında ulaştı” dedi.

Aydın’ın belirlenen hedefi yakaladığı kaydeden Ülken, “Nisan ayı sonunda yaptığımız açıklamada 11 bin rakamının üzerine çıktığımızı ve yılsonuna kalmadan hedefimizi gerçekleştireceğimizi belirtmiştik. Temmuz ayı itibariyle elimize ulaşan resmi rakamlar 25 bin artı istihdam hedefimizi yakaladığımızı gösteriyor. Aydın ekonomisinin Efe’leri her zaman olduğu gibi devletinin ihtiyacı olduğunda elini taşın altına koymuş ve sözünü yerine getirmiştir. Amacımız hedefimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarmaktır. 25 bin sayısı bizim için bir psikolojik sınırdı. Şimdi ki amacımız bu sayılardan çok daha fazlasını uzun süreli istihdamla desteklemektir” diye konuştu.