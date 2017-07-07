Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 09:57

Aydın istihdam sözünü tuttu

Aydın Ticaret odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın’ın istihdam seferberliğinde verdiği sözü yerine getirdiğini belirtti.

Aydın istihdam sözünü tuttu

07 Temmuz 2017 09:57


Konuyu değerlendiren TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, yaptığı açıklamada; “İstihdam seferberliğinde Efe’ler üzerine düşeni yılın yarısında yerine getirdi. Devletimizin başlatmış olduğu istihdam seferberliğine destek amacıyla Şubat ayında yapılan toplantıda yılsonuna kadar 25000 artı istihdam hedefi belirleyen Aydın’ın ekonomik aktörleri bu hedefine Temmuz ayında ulaştı” dedi.


Aydın’ın belirlenen hedefi yakaladığı kaydeden Ülken, “Nisan ayı sonunda yaptığımız açıklamada 11 bin rakamının üzerine çıktığımızı ve yılsonuna kalmadan hedefimizi gerçekleştireceğimizi belirtmiştik. Temmuz ayı itibariyle elimize ulaşan resmi rakamlar 25 bin artı istihdam hedefimizi yakaladığımızı gösteriyor. Aydın ekonomisinin Efe’leri her zaman olduğu gibi devletinin ihtiyacı olduğunda elini taşın altına koymuş ve sözünü yerine getirmiştir. Amacımız hedefimizi olabilecek en üst seviyeye çıkarmaktır. 25 bin sayısı bizim için bir psikolojik sınırdı. Şimdi ki amacımız bu sayılardan çok daha fazlasını uzun süreli istihdamla desteklemektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:29
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!