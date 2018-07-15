Aydın itfaiyesi yasta

İtfaiye camiasını üzen kazada Salih Eser’in durumunun ağır olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre Akşam eve giderken Kalfaköy Mahallesi’nde park halindeki traktör römorkuna yönetimindeki motosikletle çarpan 49 yaşındaki Salih Eser, çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla ADÜ Tığ Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Salih Eser yoğun bakım servisine alındı. Salih Eser’in henüz komadan kurtulamadığı belirtilirken kaza Salih Eser’in mesai arkadaşlarını üzdü.