Kazanın aynı istikamete giden iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir-Aydın otobanında seyir halinde olan Mustafa C. yönetimindeki 09 T 2033 plakalı araç, germencik yakınlarında iddiaya göre önünde seyreden Alim D. Yönetimindeki 09 DN 218 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da devrildi. Kaza nedeniyle otoban trafiğe kapanırken, araçlarda sıkışan sürücü ve yaralılar bölgeye çağrılan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKS 110 ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü Mustafa C. ile birlikte diğer araçta bulunan aynı aileden Alim, Ayşe ve Mehmet D. Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve araçların yoldan çekilip yolun temizlenmesi ile otoban trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.