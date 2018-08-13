Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 23:42

Aydın-İzmir otobanında kaza, aynı yöne giden iki araç çarpıştı 4 yaralı

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3’ü aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Aydın-İzmir otobanında kaza, aynı yöne giden iki araç çarpıştı 4 yaralı

13 Ağustos 2018 23:42


Kazanın aynı istikamete giden iki aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir-Aydın otobanında seyir halinde olan Mustafa C. yönetimindeki 09 T 2033 plakalı araç, germencik yakınlarında iddiaya göre önünde seyreden Alim D. Yönetimindeki 09 DN 218 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da devrildi. Kaza nedeniyle otoban trafiğe kapanırken, araçlarda sıkışan sürücü ve yaralılar bölgeye çağrılan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı AKS 110 ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü Mustafa C. ile birlikte diğer araçta bulunan aynı aileden Alim, Ayşe ve Mehmet D. Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.


Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve araçların yoldan çekilip yolun temizlenmesi ile otoban trafiğe açıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç