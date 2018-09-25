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Aydın-İzmir yolunda trafik kazası

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapanırken yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza 14:00 sularında İncirliova çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette seyir halinde olan Cemal K. yönetimindeki 07 LBB 47 Plakalı oto ile Sürücü eğitimi veren 35 PNY 71 plakalı otomobil çarpıştı, kazada 07 TBB 47 plakalı otomobil orta refüje savrulurken diğer araçta sürücü eğitmeni olarak bulunduğu öğrenilen kadın araçta sıkıştı. Sağlık görevlileri tarafından araçtan çıkartılan kadın eğitmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kapanan karayolu yapılan çalışmalar ardından trafiğe açıldı.

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