Aydın Jandarma Filo Komutanı Hakerler’den, Başkan Özakcan’a ziyaret

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a nezaket ziyaretinde bulunan Pilot Albay Arif Hakerler ve İlker Tekin, “İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman uyum içinde çalışan, her türlü desteği sağlayan başta Sayın Belediye Başkanımız Özakcan olmak üzere tüm Efeler Belediyesi personeline teşekkür ediyoruz” dediler.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, “Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için elimizden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içinde olacağız. Bunu da ilçemizde ki tüm sivil, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde hep birlikte çalışarak başaracağız" dedi.

Ziyaretin sonunda Pilot Albaylar Hakerler ve Tekin, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a üzerinde ‘Asla Geride Bırakmayız’ yazılı çerçeveli bir fotoğraf hediye ettiler.