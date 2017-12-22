Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 13:52

Aydın Jandarma Filo Komutanı Hakerler’den, Başkan Özakcan’a ziyaret

Aydın Jandarma Filo Komutanı Pilot Albay Arif Hakerler ve Jandarma Pilot Albay İlker Tekin, Efeler Belediye Başkanı M.

Aydın Jandarma Filo Komutanı Hakerler’den, Başkan Özakcan’a ziyaret

22 Aralık 2017 13:52

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a nezaket ziyaretinde bulunan Pilot Albay Arif Hakerler ve İlker Tekin, “İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla her zaman uyum içinde çalışan, her türlü desteği sağlayan başta Sayın Belediye Başkanımız Özakcan olmak üzere tüm Efeler Belediyesi personeline teşekkür ediyoruz” dediler.


Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, “Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için elimizden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içinde olacağız. Bunu da ilçemizde ki tüm sivil, kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde hep birlikte çalışarak başaracağız" dedi.


Ziyaretin sonunda Pilot Albaylar Hakerler ve Tekin, Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a üzerinde ‘Asla Geride Bırakmayız’ yazılı çerçeveli bir fotoğraf hediye ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
9
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Sisli
    16°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç