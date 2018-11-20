Aydın jandarması ‘Trafik Hayattır' projesine devam ediyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Trafik Hayattır' projesi Germencik ilçesinde devam etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesi ve Germencik Kaymakamlığının desteğiyle jandarma trafik timlerince ‘Trafik Hayattır' projesi uygulamaya konuldu. Jandarma trafik timlerince, proje kapsamında Germencik ilçesinde bulunan 2 taşıma kooperatifi ile müşterek yapılan çalışma sonucunda minibüs şoförleri bilgilendirildi, trafik kurallarına riayet edilmesi ve farkındalık oluşturulması maksadıyla araçların arka camlarına resimli afişler asıldı.

Trafik terörüne dur demek maksadıyla hazırlanan ‘Trafik Hayattır' projesinin diğer ilçelerde de koordineli olarak yürürlüğe gireceği belirtildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Huzurunuz Mutluluğumuzdur” sloganıyla hazırlanan faaliyetlere ve yeni projelere devam edileceği kaydedildi.