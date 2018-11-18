Aydın jandarması uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

AYDIN (İHA) – Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Uyuşturucu Madde Eylem Planı çerçevesinde yaptığı araştırmalar sonucunda M.S. isimli şüphelinin uyuşturucu madde temin edeceği tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan takip ve operasyon neticesinde şüpheli M.S., temin ettiği metamfetamin maddesi ve araçta yanında bulunan H.Ç. ve K.K. isimli şüphelilerle birlikte Aydın-Nazilli karayolu üzeri Yenipazar kavşağında yakalandı.

Adli makamların talimatı ile şüphelilerin ve aracın detaylı araması neticesinde aracın ön koltuğu altında 15 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet bonk cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.