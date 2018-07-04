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04 Temmuz 2018 10:53

Aydın jandarması yasa dışı ekime geçit vermiyor

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı ekim operasyonunda 270 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın jandarması yasa dışı ekime geçit vermiyor

04 Temmuz 2018 10:53


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Germencik ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirildiği duyumu alındı. Asayiş timlerinin çok yönlü ve titiz araştırmaları sonucu Germencik ilçesi Ortaklar Tekin Mahallesi Magnesia Antik Kent bölgesinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi.


Bölgede yapılan araştırmalarda 10 santimetre boylarında 270 adet kenevir bitkisi ele geçildi. Uyuşturucu madde imalatında kullanılan bitkiler, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yerinden sökülerek imha edildi.




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