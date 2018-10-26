Aydın jandarmasından terör operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçelerinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Kuşadası ve Söke ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Millipark bölgesinde İstanbul Ağır ceza mahkemesince silahlı terör örgütüne üye olma sucundan aranan A.S isimli şüpheli kimlik kontrolünde, Söke Sazlı Mahallesi'nde Aydın Ağır Ceza Mahkemesince sosyal paylaşım sitesinden bölücü terör örgütünü övücü mahiyette paylaşım yapan O.A isimli şüpheli babasına ait ağılda saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlar tarafından tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine gönderildi.