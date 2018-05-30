Aydın JMO’da Hasan Kuru güven tazeledi

Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru güven tazeledi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliğinde yapılan eğilim yoklaması sonucu oyların tamamını alarak oy birliği ile mevcut İl Başkanı Hasan Kuru tekrar seçildi.

Başkan Hasan Kuru, yaptığı teşekkür konuşmasında; “Jeoloji Mühendisliği mesleği, doğal afetlere maruz kalan ülkemizde kamu hizmeti niteliğinde hizmetler yapmaktadırlar. Bu noktada yaşadığımız kentin ve ülkemizin her daim daha güvenli olabilmesi için hizmet etmeye devam edeceğiz.

Yeni çalışma dönemimizde meslektaşlarımızın daha yetkin ve donanımlı olabilmeleri açısından yanında olacağız. Kent gündeminde yer tutan konular hakkında görsel, yazılı basın, seminer ve konferanslar yardımıyla bilgilendirme ve çözüm ortağı olarak çalışmalar yapacağız.

Modern toplumların ekonomik ve toplumsal gelişmişliklerini belirleyen kadim meslekler arasında bulunan jeoloji biliminin ülkemizin geleceğine ve refahına katkısını biliyoruz ve bunun için mücadele etmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.