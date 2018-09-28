Aydın Kadın Doğum Hastanesinde gerçeğini aratmayan tatbikat

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmadı. Başarıyla geçen tatbikatta, senaryo gereği yangın ve patlama olurken yaralanan 20 kişi kurtarıldı.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde afet planı kapsamında 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' (HAP) tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği hastanede hastalara tedavi yapıldığı esnada yangın çıktı ve hastane bahçesinde patlama meydana geldi.

Hastanede çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini alan ekipler, yaralıları hastanenin bahçesinde oluşturulan güvenli alana götürdü. Doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli, başarılı bir canlandırma ve müdahale örneği sergiledi. Hastane yönetimi tarafından olayın haber alınmasıyla 'Hastane Afet ve Acil Durum Planı' aktive edilerek kriz masası oluşturuldu. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olay yerinde 20 kişinin olduğu belirlendi. Öncelik sırasına göre AKS ekipleri, ağır yanıkları olan 2 yaralıyı kurtarıp ambulans ekiplerine teslim etti. Tatbikat gereği yapılan bomba ihbarı üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri hastanedeki şüpheli paketi fünye ile patlattı. Tatbikatın yapıldığından habersiz olan bazı vatandaşlar ise tatbikatı gerçek zannederek panik yaşadığı görüldü.

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Başhekimi ve HAP Başkanı Dr. Ferdi Güneş, tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini belirterek, “Tatbikatın senaryosu gereği hastaların yangın alanından tahliyesinin yanı sıra 2 ağır yanık vakası dış kuruma sevk edildi. Hastane personeli tarafından da olayın gerçekleştiği andan itibaren alanda triaj alanları oluşturuldu. Psikososyal rehabilitasyonun başarıyla sağlanırken kargaşa sırasında şüpheli paket üzerine bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine dış kurumlardan gelen ekiple bomba imha edildi. Allah kimseyi bu tür olaylarla sınamasın. Hastanemizde olağan dışı durumlarda koordinasyonu sağlayıp dış kurumlarla koordineli şekilde olmamasını dilediğimiz olaylara karşı başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik” dedi.