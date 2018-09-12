Aydın'ın Karacasu ilçesinde 2017 yılının başında göreve başlayan ve Kuyucak ve bir süredir Buharkent Kaymakamlıklarına vekalet eden Güher Sinem Büyüknalçacı için Buharkent'te veda yemeği düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı veda yemeğinde Aydın Kaymakam kızını bağrına bastı.

2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Karacasu Kaymakamlığı'ndan Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Güher Sinem Büyüknalçacı için Buharkent ilçesi Havuzbaşı Tesisileri'nde gerçekleştirilen veda yemeğine Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe protokolü, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler eksiksiz katıldı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini emanet etti”

Veda yemeğine katılan Aydın'da bir çok sosyal projenin mimarlığını yapan Aymelek Derneği'nin Başkanı Yurdagül Altınbaş, Kaymakam Büyüknalçacı'yı verdiği bir emanet ile duygulandırdı. Büyüknalçacı'ya ‘Kaymakam Kızım' diye hitap eden Yurdagül Altınbaş, başarılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verilen hediyeyi, Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'ya emanet etti.

Hayattaki en önemli mal varlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı hediyeler olduğunu belirten Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, “Benim bir evladım vardı. Kaymakam kızımla iki oldu. Ölmeden önce en önemli mal varlığım olan Cumhurbaşkanımızın bana verdiği iki hediyeden birini Kaymakam Kızıma emanet ediyorum. Görev yaptığı süre içerisinde birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Kimsesizlerin kimsesi olduk. İnanıyorum ki kaymakam kızımız bu emanetin kıymetini en iyi şekilde bilecektir” diye konuştu.